Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Brett MecGurk, Rakka'ya gitti, terör örgütü PYD'nin temsilcileriyle görüştü. Rakka'da açıklama yapan McGruk, TSK'nin Afrin'e yönelik harekatının Rakka operasyonunu etkileyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'un özel temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da PYD/PKK'lılarla bir araya geldi.



İlk olarak helikopterle Rakka’ya bağlı Tabka ilçesine oradan da Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İssa beldesine giden McGruk, terör örgütü yöneticileriyle Rakka operasyonunda gelinen son durumu değerlendirdi. McGurk’un PYD'ye askeri yardımlarının artması konusunda söz verdiği belirtildi.



McGruk, ziyareti sırasında da biz televizyona röportaj verdi. Gazeteci McGruk'a Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekatını sordu, "Sizce bu Rakka operasyonunu etkiler mi?" dedi.



Türkiye ile koordinasyonu sağladıklarını söyleyen McGruk, "Ama tabi ki başka ülkenin attığı adımlar Rakka operasyonunu etkileyebilir. Özellikle kuvvetlerin bölünmesi noktasında. Bizim önceliğimiz Rakka operasyonu. " diye yanıt verdi.



ulusal.com.tr