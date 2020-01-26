İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için bugün ABD'ye gideceğini belirten Netanyahu, "Washington'a büyük bir misyon, büyük sorumluluk, büyük kazanım duygusuyla gidiyorum ve tarih yazabileceğimiz ümidiyle doluyum." dedi.

ABD Başkanı ile yapacağı görüşmenin önemine dikkati çeken Netanyahu, "Çok dramatik diplomatik olayların ortasındayız ancak zirve hala önümüzde. Yüzyılın Anlaşması'nı sunacak olan arkadaşım ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim. Bence böylesine fırsat tarihte bir kez ele geçer ve bunu kaçıramayız." diye konuştu.

Netanyahu, üç yıldır Trump ve ekibiyle İsrail'in güvenli ve ulusal ihtiyaçları üzerine görüşmeler yaptığını aktararak "Tüm bu görüşmelerde Beyaz Saray'da İsrail'in hayati ihtiyaçlarını dinleyen bir kulak buldum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'da yarın İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlerin galibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, salı günü de Başbakan Netanyahu ile "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşecek.

Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.