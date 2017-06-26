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Trump'ın seyahat yasağına kısmen onay!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaadlerinden olan Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağı konusu ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kısmen kabul edildi

Trump'ın seyahat yasağına kısmen onay!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye uygulayacağı seyahat yasağına ABD Yüksek Mahkemesinden kısmen onay çıktı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kişi veya kuruluşla iyi niyetli bir ilişki kurduğuna dair inanılır bir kanıtı bulunmayan altı Müslüman ülkenin vatandaşlarının tümüne ABD'ye seyahat yasağı uygulanacak. 

Son kararın Ekim ayında verileceğini ekleyen Mahkeme, o güne kadar altı Müslüman ülkenin vatandaşlarının belirtilen şartlar sağlandığı takdirde ülkeye gireceğini belirtti. 

Etiketler; #trump #seyahat #yasak #abd #donald trump #seçim vaadi #müslüman ülke
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