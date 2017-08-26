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Trump'ın terörle mücadele danışmanı Gorka da görevden ayrıldı

Amerika Başkanı Donald Trump'ın Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka da görevinden ayrıldı. Gorka son bir ayda Trump yönetimine veda eden beşinci isim oldu

Trump'ın terörle mücadele danışmanı Gorka da görevden ayrıldı

İç siyasette sıkıntılı günler geçiren Amerika Başkanı Donald Trump'ın Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka da görevinden ayrıldı.

Amerika basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray danışmanlarından Gorka, son bir ayda Trump yönetimine veda eden 5. isim oldu.

Bazı kaynaklar Gorka'nın istifa ettiğini yazarken, ismini vermeyen bir  Beyaz Saray yetkilisinin "Gorka istifa etmedi ancak Beyaz Saray’da çalışmadığını teyit edebilirim." açıklaması yaptı. Bu haber Gorka’nın görevinden alındığı  şeklinde yorumlandı.

Geçen hafta da Trump’ın Baş Stratejisti Steve Bannon görevden alınmıştı. Gorka ve Bannon, muhafazakar milliyetçiliği savunan isimlerdendi.

Gorka’nın Beyaz Saray’dan ayrılmasında, birkaç hafta önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’nü üstlenen John Kelly’nin önemli rol oynadığı belirtiliyor.   

Kelly’nin göreve başlamasının ardından Beyaz Saray’da yaşanan büyük  kadro değişikliğiyle görevinden istifa edilen veya kovulan isimler arasında Özel Kalem Müdürü Rience Priebus, Basın Sözcüsü Sean Spicer, İletişim Direktörü  Anthony Scaramucci, Baş Stratejist Steve Bannon ve Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka yer alıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #trump #amerika #gorka
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