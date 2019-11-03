Trump: IŞİD'i ABD kurdu

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada IŞİD’i eski Başkan Barack Obama’nın kurduğunu vurguladı.

Terör örgütü IŞİD’in Obama’ya saygı duyduğunu kaydeden Trump, Obama’nın bu örgütü kurduğunu ve mali yardımda bulunduğunu açıkladı.

Trump ayrıca seçimlerde rakibi olan Hillary Clinton’un da bir sahtekar olduğunu ve Obama ile birlikte IŞİD’i kurduklarını kaydetti.

Donald Trump 2016 yılında başkanlık seçim kampanyası sırasında "IŞİD'i Obama kurdu" diyen Trump, "IŞİD'in kurucusu o. Obama IŞİD'i kurdu. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" demişti.