ABD Başkanı Trump son zamanlarda gerilen ABD - Rusya ilişkilerinin 'tüm zamanların en düşük seviyesinde' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Rusya’ya karşı yeni yaptırımları onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD ilişkilerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu belirterek bu durum için kongreyi suçladı.



ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde ve çok tehlikeli bir düzeyde. Bize sağlık sigortası bile veremeyen Kongre'ye teşekkür edebilirsiniz!" dedi.



Trump, dün Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımların genişletilmesini öngören tasarıyı imzalamıştı./Vatan