Trump, kazada ölen İngiliz gencin ailesine çek yazmayı teklif etmiş

Harry Dunn adlı gencin ailesinin sözcüsü Radd Seiger, 15 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump'ın görüşmede asıl niyetini ağzından kaçırdığını kaydeden Seiger, "Sürücü (diplomat eşi Anne Sacoolas) burada dediğinde esasen bizim sarılıp öpüşeceğimizi kastetti ve 'Hazine Bakanıma çek yazdıracağım' dedi. Aynen böyle oldu. O gün anlamadım ama düşündükçe bu sözler daha şok edici oluyor." ifadesini kullandı.

Gencin annesi Charlotte Charles ise Trump'ın teklifine ilişkin, "Harry'i geri getirmeyecek. Adalet yerini bulmalı." dedi.

Kaza sonrası ABD'ye kaçan diplomat eşinin İngiltere'ye dönerek hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Charles, "Doğru olmayan bir şey olduğunu görmeliler. Neden zorlaştırıyorlar?" diye sordu.

Diplomatik dokunulmazlıkla kaçtı

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas'ın yönetimindeki otomobil çarpışmıştı.

Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru şeritte, kadının ise yanlış şeritte olduğu belirtilmişti.

Kazada Harry Dunn ölürken, polis, Anne Sacoolas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD'nin Londra Büyükelçiliğine başvurmuştu. Ancak polise, kadın ve kocasının ülkeyi terk ettiği söylenmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Trump'la konuyu görüşse de kaçan diplomatın eşi İngiltere'ye dönmemişti.

Harry Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn, ABD'ye giderek Beyaz Saray'da Trump ile görüşmüş, Trump aileden yan odada bekleyen Anne Sacoolas ile konuşmalarını istemişti.

Ailenin sözcüsü Radd Seiger, Trump yönetimi hakkında görevi kötüye kullanma ve olayı örtbas suçlamasıyla dava açacaklarını duyurmuştu.