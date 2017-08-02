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Trump onay verdi! Rusya'ya yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle gündeme gelen Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısına onay verdi.

Trump onay verdi! Rusya'ya yaptırım

Reuters haber ajansı son dakika olarak geçti.  Beyaz saray'dan yapılan açıklmaya göre ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısına onay verdi. 

ABD Kongresi Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamak için harekete geçmişti.

Kongrenin oylamadan sonra desteğini alan yasa, Başkan Trump'ın vetosu ya da onayı ile karşılaşacaktı. Ancak Donald Trump yasaya onay verdi. 

Yasa Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle uygulanan Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırıyor. Diğer yandan 2016'daki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar da getiriyor.

Yasa Rusya'nın demiryolu, gemicilik, metal ve madencilik gibi kilit sektörlerini de hedef alıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda Rusya'daki petrol şirketleriyle iş yapan şirketlere de kısıtlamalar gelecek.

ABD'de yasalara giren yaptırımları kaldırmak, diğer yaptırımları kaldırmaktan çok daha zor.

Yasaya giren yaptırımları kaldırma yetkisi, kararnameyle uygulanan yaptırımların aksine, ABD Başkanı Trump'ın elinde değil Kongre'nin elinde bulunuyor./Milliyet

Etiketler; #abd #rusya #trump
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