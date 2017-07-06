AFP'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edebileceğini ama bunu yapmadığını söyledi.
Trump, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edenin Rusya veya diğer ülkeler olabileceğini belirterek, bunu ağustos ayında öğrenen ABD Başkanı Barack Obama'yı konuyla ilgili harekete geçmemekle suçladı.
Polonya'da konuşan Trump, 'CNN'i dövdüğü' bir video hazırlamasına ilişkin olarak da "CNN bunu çok ciddiye aldı" dedi./Sputnik
AFP'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edebileceğini ama bunu yapmadığını söyledi.
AFP'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edebileceğini ama bunu yapmadığını söyledi.
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