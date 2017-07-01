Amerika, Kore yarımadasında gerginliği tırmandırıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ilk kez Beyaz Saray'da ağırladı. Moon ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi." diye konuştu.

Amerika Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi." dedi.



Trump, ilk kez Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin sarsılmaz ve köklü olduğunu vurgulayan Trump, Kuzey Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni bir "tehdit" olarak niteledi bu tehdide karşı Amerika'nın her zaman Güney Kore ile yan yana olacağını belirtti.



Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi. Kuzey Kore olarak bilinen kötülüğe karşı müttefiklerimizi ve kendi vatandaşlarımızı korumak için diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirler noktasında Güney Kore ve Japonya ile yakın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu rejimin nükleer ve balistik füze programları kararlı bir karşılık gerektiriyor." diyen Trump, Moon ile Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri konuştuklarını dile getirdi.



ulusal.com.tr