ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi takımı ve Kongre’deki Cumhuriyetçi liderler, vergi reformu hakkında ortak bildiri yayınladı. Trump’ın seçim vaatlerinden sınır vergisi düzenlemesinden vazgeçildiği bildirildi.

0 0 0 0

Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi liderler, vergi reformundaki görüş ayrılıklarını gidermek için “sınır vergisi” düzenlemesinden vazgeçti. Birçok şirketi, üretim tesislerini ABD’ye taşımaya sevkedeceği öngörülen bu düzenleme ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli seçim vaatlerinden biriydi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi takımı ve Kongre’deki Cumhuriyetçi liderler, vergi reformu hakkında ortak bildiri yayınlayarak birlik mesajı verdi.



Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Finans Komitesi Başkanı Orrin Hatch ve Temsiciler Meclisi Yöntem ve Kaynaklar Komitesi Başkanı Kevin Brady, vergi reformu için ortak bildiri yayınladı.



Bildiride, sağlık reformunda başarıya ulaşamayan Cumhuriyetçi Partinin vergi reformunda birlik halinde olduğuna işaret edilirken, “Ekonomimizi büyütmek ve orta sınıfı desteklemek için atabileceğimiz en önemli adımın, çökmüş vergi sistemimizi aileler, iş yerleri ve iş verenler için düzeltmek olacağı görüşünde birleşmiş durumdayız.” ifadelerine yer verildi.

Bu amaca ulaşmak için son üç aydır düzenli olarak bir araya geldiklerini kaydeden Cumhuriyetçi politikacılar, imzaladıkları bildiriyle bireysel ve kurumsal vergi oranlarının düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

“Sınır vergisini bir kenara bırakmaya karar verdik”

Cumhuriyetçiler arasındaki fikir ayrılıklarına neden olan sınır vergisi düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalara yer verilen bildiride, “Sınır vergisinin büyüme dostu yararlarını değerlendirdik ancak birçok bilinmeyeni bünyesinde taşımasından ötürü ve vergi reformunda ilerleme kaydetmek amacıyla bir kenera bırakmaya karar verdik.” ifadeleri kullanıldı.

Birçok şirketi, üretim tesislerini ABD’ye taşımaya sevk edeceği öngörülen bu düzenleme ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli seçim vaatlerinden biriydi. Trump, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" ve "Amerikan malı al, Amerikan işçisi çalıştır" gibi ulusalcı sloganlarla yola çıktığı seçim kampanyasında Çin ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 40’lara varan oranda sınır vergisi koymayı taahhüt etmişti.

Öte yandan, Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, sınır vergisi uygulanmasına, ülkenin ithal ettiği birçok ürünün fiyatını artırarak Amerikalı tüketicilere zarar vereceği ve toplam talebi düşürerek ekonomiyi yavaşlatacağı gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştı.

Beyaz Saray’ın sağlık reformunda yaşanan hayal kırıklığını yeniden yaşamamak adına bu düzenlemede geri adım attığı yorumları yapıldı.