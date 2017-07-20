Amerika Başkanı Donald Trump, Suriye'de muhaliflere yönelik eğit-donat programını bitirmeye karar verdi. Washington Post, CIA'in uzun süredir gizlice yönettiği programın sona ermesinin PYD/YPG'ye verilen desteği etkilemeyeceğini söyledi.

Washington Post gazetesi, Amerika Başkanı Donald Trump'ın CIA'in Suriye'de yürüttüğü gizli eğit-donat programını bitireceğini yazdı. CIA'in gizli programı, Suriye'de Amerika'nın "ılımlı" olarak nitelediği muhaliflere eğitim ve silah temin ediyordu.



Haber, adı verilmeyen üst düzey yetkililere dayandırıldı. Habere göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden önce Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ve CIA Direktörü Mike Pompeo ile görüştü. Bu görüşmeden CIA'in gizli programına son verme kararı çıktı.



Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve CIA'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bu hamle Amerika yönetimindeki "Esad hükümetinin devrilmesi konusunda istek ve gücün azaldığı" anlamı taşıyor.



Haberde, Rusya'nın muhaliflere yönelik eğit-donat programlarının bitirilmesini uzun süredir istediği de belirtildi. Washington Post'un haberini dayandırdığı yetkili, bu kararı "Suriye'de Putin kazandı" sözleriyle yorumladı.



Öte yandan, Amerika Savunma Bakanlığının halen Suriye Demokratik Güçleri için devam ettirdiği eğit-donat programının Trump'ın bu kararından etkilenmeyeceği de ifade edildi. Terör örgütü YPG/PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG, Pentagon'un şemsiyesi altında Washington'dan askeri eğitim ve destek almaya devam ediyor.







ulusal.com.tr