ABD Başkanı Trump, ülkede 1953'ten bu yana görevinin ilk 200 gününde en az basın toplantısı düzenleyen başkan oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana sadece bir kere basınla sohbet toplantısı düzenledi.



CNN'in haberinde, Trump'ın, 20 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana geçen 200 günde sadece bir kez, 16 Şubat'ta, basınla sohbet toplantısı yaparak rekora imza attığı belirtildi.



Buna göre Trump, ABD'de 1953'ten bu yana göreve geldiğinin ilk 200 gününde en az basın toplantısı düzenleyen başkan oldu.



Önceki başkanlardan Barack Obama aynı dönemde 9, Lyndon Johnson 19, George H. W. Bush 18 kez basının sorularını yanıtlamak için toplantı gerçekleştirmişti.



Öte yandan, Trump göreve geldiğinden bu yana bir özel kalem müdürü, bir özel kalem müdür yardımcısı ile 3 iletişim direktörü ve bir basın sözcüsünü değiştirdi.



Trump'ın 7 aylık başkanlığında Beyaz Saray'da en fazla değişikliğe uğrayan birim İletişim Direktörlüğü oldu.