Trump'tan çelişkili Türkiye açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından konuştu.

ABD Başkanı, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu söyledi.

Donald Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi" ifadesini kullandı.

Trump, Türkiye ile yaşanan gerilimden eski ABD Başkanı Barrack Obama'yı sorumlu tuttu.



ABD Başkanı Trump, PKK'yı kastederek, "Türkiye ile bazı Kürtler arasında uzun yıllara dayanan doğal bir savaş var" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Trump aynı konuşma içinde Türk ekonomisini yıkmakla tehdit ettiğini de söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinden en fazla Rusya ve Çin'in hayal kırıklığı yaşadığını savundu.



Trump, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine IŞİD mensubu vatandaşlarını almaları gerektiğini söylediğini ancak bu ülkelerin bunu kabul etmediğini hatırlattı.

Trump, bölgede polislik yapmak istemediklerini ifade etti.

ulusal.com.tr