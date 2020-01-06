Trump'tan İran'a yeni tehdit: ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir

Irak Meclisi'nin tarihi kararı sonrası Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı Irak'ı tehdit etti.

Irak Meclisi'nin "Amerikan askerlerini ülkeden çıkarma" kararına, Trump yaptırım tehdidi ile karşılık verdi.

Trump, "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

Trump, Irak'ta milyarlarca dolarlık harcama yaptıklarını söyledi ve geri öedeme yapılmazsa "Irak'tan çıkmayacağız" dedi.

Amerikan Başkanı İran'a ait bazı kültür yapılarının da bulunduğu 52 hedef seçtiklerini açıklamıştı. Söylemlerini yineledi. "Onların yol kenarlarına bomba yerleştirip insanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürel sahalarına dokunmamıza mı izin yok. Bu böyle olmaz." yanıtını verdi.

İran'la gerilimi yükseltecek bi açılama daha yaptı Trump. Süleymani'nin ödlürülmesine karşışık verilmesi durumunda, Amerika'nın yanıtı "çok büyük olur" dedi.

ulusal.com.tr