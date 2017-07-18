Amerika Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tehdit etti. Maduro'yu muhaliflerin yaptığı "sembolik referandum" sonuçlarını dikkate almamakla eleştiren Trump, Maduro'nun 30 Temmuz'daki kurucu meclis seçimlerini yapması halinde ekonomik tedbirler alacaklarını söyledi.
Venezuela'da muhalefetin yaptığı sembolik referandum sonucunu değerlendiren Amerika Başkanı Donald Trump, devlet başkanı Nicolas Maduro'yu "halkın taleplerine kulak tıkamakla" suçladı.
Trump, yasal olmayan "sembolik" referandum için "Venezuela halkı bir kez daha demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana olduğunu açıkça gösterdi. Ancak onların güçlü ve cesur eylemleri, diktatör olma rüyası gören kötü bir lider tarafından gözardı edilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Trump, Venezuela yönetiminin 30 Temmuz'da yapacağı kurucu meclis seçimini de eleştirdi. Bu planın uygulanması halinde Amerika'nın "güçlü ve süratli" ekonomik adımlar atacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Maduro rejiminin yeni bir anayasa için kurucu meclis oluşturulması teklifinin ülkedeki demokratik yapıyı sarsacağını öne sürdü. Nauert, Venezuela yönetimine kurucu meclis önerisinden vazgeçme çağrısı yaptı.
Venezuela'da muhalefet partileri, önceki gün, anayasanın yeniden yazılmasına karşı sembolik referandum düzenlemişti. Gayriresmi referandum için 7 milyonu aşkın Venezuelalı sandık başına gitmişti.
Devlet Başkanı Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunuyor. Ülkede 30 Temmuz'da kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidilecek.
Maduro hükümetine karşı Amerika destekli protestoların başlangıcından bu yan yaklaşık 90 kişi yaşamını yitirdi, bin 500 kişi yaralandı.
ulusal.com.tr
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.