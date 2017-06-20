ABD Başkanı Trump, Apple CEO'su Cook, Microsoft CEO'su Nadella, Amazon CEO'su Bezos, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in CEO'su Pichai dahil 10'dan fazla yöneticiyle Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, "Hükümetin daha etkili faaliyet göstererek maliyetleri azaltması gerekiyor. Gelecek 10 yılda vergi mükelleflerine yaklaşık 1 trilyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



Trump, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai dahil 10'dan fazla yöneticiyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.



"Amerikan Teknoloji Konseyi" kapsamında gerçekleştirilen toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, söz konusu CEO'lara "özel insanlar" olarak hitap etti.



Toplantıda ABD'nin teknoloji altyapısının ele alındığını söyleyen Trump, söz konusu CEO'ların şirketlerinin toplam piyasa değerinin 3,5 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti.



Federal hükümetin teknolojik değişim geçirerek Amerikan vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmeyi ve siber saldırılara karşı halkı korumayı hedeflediğini vurgulayan Trump, "Hükümetin daha etkili faaliyet göstererek maliyetleri azaltması gerekiyor. Gelecek 10 yılda vergi mükelleflerine yaklaşık 1 trilyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Trump, hükümetin teknolojik yenilikleri yakalama çabasında olması ve ABD'nin kamu teknolojisi alanında da dünya liderliğine ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.