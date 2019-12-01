Trump uyuşturucu kartellerini terörist ilan etti

Meksika'nın ABD sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü.

Kuzeydoğu Karteli'nin üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında bir saat süren çatışmada 4'ü polis 14 kişinin öldüğü, bazı belediye işçilerinin kayıp olduğu belirtildi.

Meksika Hükümeti ise uyuşturucu kartelleri konusunu ABD Adalet Bakanlığıyla görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceklerini açıklamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Trump’ın açıklamasının ardından ABD ile işbirliğine hazır olduklarını ancak ülkelerine herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini söylemişti.

ulusal.com.tr