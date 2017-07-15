ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağının kapsamını daraltan Hawaii Bölge Mahkemesinin kararını doğrudan Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağının kapsamını daraltan Hawaii Bölge Mahkemesinin kararını doğrudan Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Sessions, Hawaii Bölge Mahkemesinin kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tek bir federal bölge mahkemesinin, ulusal güvenliği ilgilendiren bir konuda ülke genelini kapsayan bir karar aldığına işaret eden Sessions, bu adımın yargının yürütmeye müdahalesi olduğunu savundu.



Güçler ayrılığına aykırı

Hawaii Bölge Mahkemesinin kararının güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu iddia eden Sessions, kararı doğrudan Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını kaydetti.

Sessions, "Yüksek Mahkeme, bir kez daha bu alt mahkemeyi düzeltmek zorunda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hawaii'deki Bölge Mahkemesi Hakimi Derrick Watson, Trump yönetimi tarafından getirilen ve Yüksek Mahkeme tarafından sınırlı şekilde uygulanmasına izin verilen vize yasağının kapsamını daha da daraltan bir karara imza atmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kararında ABD'de "hakiki" aile bağları bulunanların ülkeye girişine izin verilebileceği ifade edilirken, Trump yönetimi, buna büyükanne ve babaların, torunların, kayınbirader ve eltilerin, teyze, yeğen ve kuzenlerin dahil edilememesine karar vermişti.

Watson ise Trump yönetiminin bu kararının, sayılan kişilere uygulanamayacağına hükmediyor ve ABD'de bu nitelikte yakınları olanların vize yasağı kapsamından çıkarılmasını öngörüyor.

ABD'de Yüksek Mahkeme, haziran ayında Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu 6 Müslüman ülkenin (Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

