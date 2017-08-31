Amerika Başkanı Donald Trump'ın IŞİD özel temsilcisi Brett McGurk, Menbiç'te öldürülen PKK-YPG sorumlusu Anan Ebu Emced için taziye mesajı yayımladı. Mcgurk, Emced için "Onunla tanışmaktan onur duyuyorum, huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Suriye'de IŞİD tarafından öldürülen YPG sorumlusuna taziye Amerika'dan geldi.



Amerika Başkanı Donald Trump'ın IŞİD Özel Temsilcisi olan Brett McGurk, sosyal medya hesabından Menbiç'te öldürülen YPG sorumlusu Anan Ebu Emced için taziye mesajı paylaştı.



PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Menbiç sorumlusu Anan Ebu Emced ile tanışmaktan onur duyduğunu belirten McGurk, Emced'e övgüler düzmeyi de ihmal etmedi.



YGP sorumlusunun anne ve babasıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan Bret Mcgurk, " Dün Rakka’da öldü. Huzur içinde yatsın” ifadesini kullandı.



Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken McGurk, daha önce birçok kez PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve YPG'yi ziyaret etmiş ve bu görüşmelerde samimi pozlar vermişti.



ulusal.com.tr