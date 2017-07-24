Almanya'nın Hamburg kentinde, 23 Haziran gününden beri haber alınamayan 22 yaşındaki Boksör Tunahan Keser'in cesedi bulundu.

Tunahan Keser'in cesedi, bir kamyon şoförü tarafından A7 otoyoluna yakın ormanlık alanda bulundu. Tunahan Keser'in babası Cemil Keser'in, oğlunun cesedini teşhis ettiği bildirildi.



Annesi Hediye Keser oğlunun bahis çetesi tarafından kaçırılmış olabileceği iddiasında bulunmuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürüyor.

Nasıl kaybolmuştu?



Başarılı bir boksör olan Tunahan Keser, 23 Haziran günü Hamburg'da ringe çıkacaktı. Ancak günler kala maç iptal edildi.



23 Haziran günü saat 00.30 sıralarında ise, eski Avrupa Şampiyonu ve Tunahan'ın antrenörü Khoren Gevor (37) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu.



Bu olaydan 17 saat sonra, Kollau Caddesi'ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu.



Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, Tunahan Keser, Kollau caddesinde en son saat 17.30 civarında görüldü. Tunahan'ın Kollau Caddesi'nde bulunan otomobilinde polisin yaptığı incelemede bir ize rastlanmadı. Hem polis hem de ailesi bir aydır Tunahan'ı bulmaya çalışıyordu.