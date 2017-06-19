Wall Street Journal gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar krizini kişisel gördüğünü, sonraki hedefin kendisi olduğunu düşündüğünü yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ise "Türkiye, ideolojik hedefleri ve milli çıkarları arasında dengede kalmaya çalışıyor" dedi. Tüm bunlar yaşanırken Türk ordusu ortak tatbikat için Katar'a ulaştı.

Wall Street Journal, "Erdoğan, Katar krizini kişisel gördü, sonraki hedefin kendisi olduğunu düşünüyor" diye yazdı.



Gazetenin söz konusu haberinde, Amerika ve Arap ülkeleri ile Katar desteği nedeniyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin uzun vadede problemler ile uğraşmak zorunda kalabileceği ifade edildi.



Habere göre, Ankara’daki yetkililer, Katar’ın bu şekilde "baskı altına alınıp ezilmesine" izin verilirse, sıradaki hedefin Erdoğan yönetimi olacağından endişeli. Haberde yer alan uzmanlar ise Ankara'nın dış politikada "kontrolü kaybettiği" fikrinde.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise körfezdeki krizle ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Enver Gargash, ambargoyu "Katar'a yönelik izolasyon politikası" olarak tanımladı. Bunun yıllar boyunca devam edebileceğini söyledi.



Gargash'ın değindiği bir başka konu ise Türkiye'nin Katar tutumuydu. Arap bakan, "Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edenin Katar'a yönelik eylem olduğunu anlamasını umuyoruz" dedi.



Ayrıca Gargash, Türkiye'nin şu anda Katar meselesinde ideolojik hedefleri ve milli çıkarları arasında dengede kalmaya çalıştığını belirtti.



Öte yandan Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan askeri tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler Katar'a ulaştı. Gelişmeyi Katar merkezli El Cezire kanalı görüntülerle aktardı.



Reuters haber ajansı ise Türk ordusununda Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk tatbikata katıldıklarını duyurdu.



ulusal.com.tr