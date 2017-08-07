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Türk, Rus ve İranlı yetkililer, Suriye için toplanacak

Astana'da varılan çatışmasızlık mutabakatı Tahran'da pekiştiriliyor. Türkiye, Rusya ve İran, çatışmasızlık bölgelerinin pekiştirilmesi için İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geliyor. Üçlü zirve 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Türk, Rus ve İranlı yetkililer, Suriye için toplanacak

Türk, Rus ve İranlı yetkililer 8-9 Ağustos tarihlerinde Tahran'da bir araya gelecek. Bölgesel zirvenin gündemi Suriye.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın 8-9 Ağustos tarihlerinde Tahran'da Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin pekiştirilmesini görüşeceğini açıkladı.

ASEAN oturumuna katılmak üzere Filipinler’in başkentinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Astana görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rus bakan, İran, Rusya ve Türkiye’nin askeri yetkililerinin Tahran’da Suriye hakkında görüşeceklerini belirtti.

Daha önce Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği de oturumun Tahran’da düzenleneceğini açıklamış, ancak kesin tarihi belirtmemişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türk #rus #iran #suriye
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