Dışişleri Bakanlığı, Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili Alman makamların yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yaplan açıklamada Almanya'dan yapılan açıklamaların Türk yargısına doğrudan müdahale olduğu belirtildi.

Alman vatandaşı Peter Steudtner'ın Büyükada'da tutuklanmasıyla başlayan kriz büyüyor.



Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya tepki geldi. "Alman sözcülerinin açıklamaları diplomatik nezaketsizlik. Ülkemizde hiçbir organ yargıya emir veremez" açıklamasında bulunuldu.



Bakanlık, Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığını belirtti.



Açıklamada, "İfadeler, terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standardı bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Gabriel, "Türkiye'ye çok sabır gösterdik, ilişkilere bu şekilde devam edemeyiz" dedi.



Peter Steudtner Büyükada'da bir otelde gizli toplantı yaptıkları sırada yakalanan ve tutuklanan 6 kişiden biriydi.



Steudtner'in tutuklanması Almanya ile gerginliğe neden olmuş, Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin berlin büyükelçisini bakanlığa çağırarak söz konusu kişinin serbest bırakılmasını isteyen bir nota vermişti.





ulusal.com.tr