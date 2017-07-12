Türkiye, TİKA ve YTB aracılığıyla bir yandan Sırbistan'a resmi kalkınma yardımlarını sürdürürken bir yandan da hayata geçirdiği projelerle ülkenin her alanda gelişimine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin dış politika vizyonunu farklı alanlarda hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) ortaya koyduğu projeler, Sırbistan ile arasındaki köklü ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği binasında Aralık 2009'da çalışmalarına başlayan TİKA, Kasım 2010'da ayrı bir ofis binasına taşınarak ülkedeki çalışmalarını sürdürüyor.



Sırbistan’da eğitim, sağlık, sosyal altyapı, kapasite geliştirme ve kültürel mirasın korunması alanlarında 2009-2016 yıllarında 183 projeyi hayata geçiren TİKA, 2014’te 27 proje, 2015’te 36 proje ve geçen yıl 45 projeyi hayata geçirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde köprü görevi üstleniyor.



Ülkede 2011 yılından bu yana proje ve faaliyetlerini artırmaya devam eden TİKA, sağlık sektöründe hastane ve sağlık ocağı tadilatı, donanım desteği ve tıbbi analiz laboratuvarlarının kurulmasına yönelik 26 projeyi hayata geçirdi.



TİKA, Sırbistan’da sosyal altyapı ve hizmet alanında idari, kapasite ve sivil altyapıların geliştirilmesi kapsamında verilen uzman eğitimlerin yanı sıra fiziksel altyapıların iyileştirilmesi, kültürel iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi, kongre ve sempozyumların düzenlenmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği gibi pek çok alanda 52 proje gerçekleştirdi.



Üretim alanında da kapasitenin artırılması için seracılık faaliyetlerinin desteklenmesi, bölgesel uygunlukların gözetilerek fidelerin temin edilmesi, arıcılık faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için bazı projeleri hayata geçiren TİKA, ekonomik altyapının güçlendirilmesi için de soğuk hava depolarının kurulması çalışmaları kapsamında 35 projeyi uygulamaya koydu.



TİKA, Sırbistan'daki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor



TİKA, Sırbistan'daki Osmanlı mirasına sahip çıkılması ve bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla ülkedeki Şeyh Mustafa Türbesi’nin restorasyonu tamamladı.



Başkent Belgrad’da yer alan Sokullu Mehmed Paşa Çeşmesi ile Damat Ali Paşa Türbesi’nin restorasyon projeleri de TİKA tarafından hazırlandı ve yürütülecek çalışmalara ilişkin gerekli onaylar alındı.



Öte yandan Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Veliko Gradiste yakınlarında bulunan yaklaşık bin yıllık Ram Kalesi, TİKA tarafından restore edilecek. 1,3 milyon avro bütçeli projenin kısa bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmalarının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.



YTB'nin Sırbistan'a yönelik çalışmaları



Sırbistan'a yönelik birçok faaliyete imza atan YTB, Balkanlar konusunda kapsamlı eserlerin yer alacağı "Balkan İhtisas Kütüphanesi"nin Ankara'da kurulması çalışmalarına destek veriyor.



YTB'nin yürüttüğü "Sancak Türkiye'ye Geliyor" projesiyle de Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinden 15 günlüğüne Türkiye'ye gelen lise ve üniversiteli gençlere tarih ve temel Türkçe eğitimi verildi. Öğrenciler için Bursa ve İstanbul'da kültür gezileri de düzenlendi.



Sırbistan'ın güneyindeki Preşevo bölgesinde düzenlenen "Lise ve Vizyon Oryantasyon Semineri Projesi" kapsamında, yüksek öğrenime hazırlanmalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla lise öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi, drama çalışmaları yapıldı.



YTB'nin yürüttüğü "Türkçe Öğrenelim Projesi" ile de Sırbistan'daki Arnavut nüfusun yoğun yaşadığı Bujanovac'da ilk ve ortaöğretim düzeyindeki gençlere 9 ay Türkçe ve Osmanlı tarihi eğitimi verildi.



Türkiye Bursları çalışmaları



Her yıl yaklaşık 5 bin öğrencinin burs almaya hak kazanarak Türkiye'de eğitim gördüğü "Türkiye Bursları"ndan Sırbistan vatandaşları da yararlanıyor.



Geçen yıl 172 ülkeden başvuru alan "Türkiye Bursları" kapsamında 160 ülkeden 60 bin kişi mezun oldu.



Bu çalışmalar kapsamında, bugüne kadar bini aşkın Sırbistan vatandaşı burs almaya hak kazandı.



Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Bursları'na öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.