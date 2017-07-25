Romanya'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılması kararını onayladı.

Mahkeme, Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı.



Oral, 2012 yılından beri Belçika'da siyasi mülteci konumunda bulunuyor.



İSMİ INTERPOL LİSTESİNDEYDİ



Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın ‘sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti. Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.



Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı. Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının ‘akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi./Milliyet