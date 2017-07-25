Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
Başsavcılık'tan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Başsavcılık'tan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Kılıçdaroğlu: İbadet yerinde şiddet olmaz
Kılıçdaroğlu: İbadet yerinde şiddet olmaz

Türkiye iadesini istiyordu, onlar serbest bırakıyor

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılması kararını onayladı.

Türkiye iadesini istiyordu, onlar serbest bırakıyor

Mahkeme, Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı.

Oral, 2012 yılından beri Belçika'da siyasi mülteci konumunda bulunuyor.

İSMİ INTERPOL LİSTESİNDEYDİ

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın ‘sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti. Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.

Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı. Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının ‘akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi./Milliyet

Etiketler; #pkk #romanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Adil Öksüz’le ilgili MİT belgesi ortaya çıktı
Sonraki Haber
Hakan Çinemre Göztepe yolunda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.