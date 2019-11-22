Türkiye ile Almanya arasında casus krizi

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde çalışan bir Türk avukat eylül ayında 'casusluk' şüphesiyle tutuklandı.

Almanya tarafından avukatın görevinin iltica başvurusu yapan terör şüphelileri hakkında açık istihbarat toplamak olduğu kaydedildi.

Türk yetkililer ise konuyu “nüfus casusluğu” boyutunda değerlendiriyor.

Haberi gündeme taşıyan Alman yayın kuruluşu Der Spiegel, “Alman hükümetinin, iltica başvurusunda bulunmuş olan yaklaşık 50 Türk hakkındaki bilgi ve dosyaların bu tutuklanmayla MİT’in eline geçmesinden endişe duyduğunu” yazdı.

Konuyla ilgili Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas açıklama yaptı. Alman Bakan, tutuklamanın ‘hiçbir şekilde anlaşılır olmadığını’ ve Türkiye’den ‘acil bir çözüm’ talep ettiklerini belirtti.

Maas ayrıca Nagoya'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu konuyu Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini de söyledi.

Almanya’nın Ankara’daki Büyükelçisi Martin Erdman ise "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz" demişti.

ulusal.com.tr