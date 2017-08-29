Türkiye-İran arasındaki işbirliği zemini bölgeye olumlu yansıdı. İran Genelkurmay Başkanının Ankara ziyaretinden sonra, Irak'da başlatılan Telafer operasyonu kısa sürede başarıya ulaştı. Peşmergenin dahil olmadığı operasyonda, Amerika'nın PYD/PKK'ya lojistik destek sağladığı stratejik Türkmen kenti IŞİD'ten kurtarıldı.

Türkmen kenti Telafer, 2014 yılında terör örgütü IŞİD'in kontrolüne geçmişti. Irak ile Suriye arasındaki stratejik bir geçiş bölgesi olan Telafer, Ankara-Tahran yakınlaşmasıyla kısa sürede kurtarıldı.



Musul ile PKK'nın varlık gösterdiği Sincar dağı arasında kalan Telafer PYD/PKK için de kritik bir konumdaydı. Amerika, Suriye'deki PYD'lilere lojistik ikmali Telafer üzerinden yapıyordu.



15 Ağustos'ta İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Ankara'yı ziyaret etmiş ve o ziyarette işbirliği zemini oluşturuldu. Ziyaretten 5 gün sonra Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer operasyonunun başlatıldığını duyurdu.



Operasyon, Irak ordusu, Irak polisi, Irak Türkmen Cephesi ve Haşdi Şabi katıldı. Şii ve Sünni güçlerin birlikte yürüttüğü ve koalisyon ile peşmergenin dahil olmadığı operasyon 7 günde başarıya ulaştı.



Operasyonun tamamlanmasıyla kent içinde temizlik çalışmaları da başladı. Kentte yapılan aramalarda terör örgütü IŞİD'in elinde Amerika'nın Jevalin adlı anti tank füzeleri olduğu tespit edildi.



Irak Savunma Bakanlığı, 20 Ağustos'ta başlayan operasyonda 288 IŞİD'linin öldürüldüğünü, 9 bomba yüklü aracın imha edildiğini, 6 ev ve farklı bölgelerde bulunan patlayıcı maddenin imha edildiğinü açıkladı.





ulusal.com.tr