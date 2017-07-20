Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'le bir araya geldiği bildirildi.

Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fikret Özer ile Ganim arasındaki görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.



Özer, görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yaptı. Ganim ise Körfez'de yaşanan krizde Türkiye'nin Katar'a verdiği destekten övgüyle bahsetti.



Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.



Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.