TÜRKSOY toplantısı Kırgızistan’da yapıldı

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlendi.

Türk dünyası’nın UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de TÜRKSOY’da gözlemci ülke olarak bulunuyor.

Kırgızistan’daki toplantıda 2020, Kazak şair “Abay Kunanbayev Yılı” ilan edildi. 2020 Kültür Başkenti ise Özbekistan’ın Hive kenti seçildi.

Özbekistan’da Ceyhun Irmağı’nın batısında yer alan 2 bin 500 yıllık Hive şehri, adeta açık hava müzesini andırıyor.

Hive, tarihi yapıları, yüksek minareleri ve yeşil bahçeleri ile adeta çölün ortasında bir vaha.

Şehir, tarihi su kuyuları ile ünlü. Kuyular Hive'nin iç kenti olan İçankale'de eski önemi ve güzelliğini koruyor.

Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki önemli siyasi ve kültürel merkezlerden biri olan Hive, bünyesinde ender mimari eserleri ve iç kale olan İçankale’yi barındırıyor.

İçankale, yüksekliği 8 metre, kalınlığı ise 5 metre olan duvarlarla çevrilmiş bulunuyor. Toplam 2 bin metre duvarlarla çevrili ve her tarafından çok sayıda kule ve kapılarla donatılan İçankale’de 2 bin 600 kişi tarih ile iç içe yaşamaya devam ediyor.

ulusal.com.tr