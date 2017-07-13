ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için temsilciler meclisine suç tasarısı sunuldu. California temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman'ın hazırladığı tasarıda Trump, Rusya'nın 2016 seçimlerine karışmasına yönelik soruşturmada adaleti engellemekle suçlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında görevden almaya yönelik başvuru yapıldı.



California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, temsilciler meclisine Trump'ın görevden alınmasını talep eden bir suç dayanağı tasarısı sundu.



Görevden alma talebinde "Trump'ın başkanlık seçiminde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarının soruşturulduğu sırada eski FBI Direktörü James Comey'i aniden görevden almasının adaleti engellemeye varan büyük bir suç olduğu" iddia edildi.



"Eski FBI direktörünün, Trump'ın, kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı iptal etmesini talep ettiği" yönündeki iddialarını da hatırlatan Sherman "Donald Trump suçlu bulunmayı ve yargılanmayı ve görevden alınmayı hak etmiştir." ifadelerini kullandı.



Görevden alma talebini şu ana kadar sadece Teksas eyaleti Demokrat Parti temsilcilerinden Al Green destekledi. Tasarının kongreden geçmesi beklenmiyor. Ancak Trump hakkında resmi bir tasarı olarak kayıtlara geçmesi açısından önemli.



Kongrede üyelerinin temkinli karşıladığı başvuruya Beyaz Saray'ın tepkisi sert oldu. Beyaz Saray sözcüsü Sanders "Politik oyunun en kötü hali" değerlendirmesinde bulundu.



ulusal.com.tr