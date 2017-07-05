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Ukrayna Başbakanı Groysman Londra'da

Groysman, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Ukrayna Başbakanı Groysman Londra'da

 İngiltere'yi ziyaret eden Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Başbakan Theresa May ile bir araya geldi.

Başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi "10 Numara"daki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İngiltere Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, May ve Groysman'ın, yarın Londra'da düzenlenecek "Ukrayna Reform Konferansı" başta olmak üzere güvenlik, Kırım ve Rusya konularını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, İngiltere ve Ukrayna'nın ortaklığında yapılacak konferansın, Ukrayna'nın ekonomisinin reforme edilmesi ve yolsuzlukla mücadele çabalarına verilen uluslararası desteğin teyiti konusunda her iki liderin de hem fikir olduğu aktarıldı.

"İkili, 2017-2020 dönemine ilişkin Ukrayna'nın Reform Hareket Planı'nın başlatılmasını görüştü ve Başbakan May, Ukrayna'nın şimdiye kadar katettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verilen başbakanlık açıklamasında, İngiliz liderin görüşmede ayrıca Ukraynalı mevkidaşının sergilediği siyasi iradeden de övgüyle bahsettiği ve bu hayati önem taşıyan konunun ivme kazanmasının önemini vurguladığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ukrayna Reform Konferansı #Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman #Ukrayna #Theresa May #Londra #ingiltere #Başbakanlıkta
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