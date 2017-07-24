Karadeniz'in kuzeyinde sular ısınıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim NATO tatbikatı ve Kırım'daki Donetsk Özerk Bölgesi'nin "Küçük Rusya" anlamına gelen Malorossiya adını almasından sonra artıyor. Rusya, Ukrayna sınırına üç bölük asker yerleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını söyledi. Mujenko, bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu iddia etti.



Birliklerin motorize birlikler olduğu ve ani saldırı taktiğiyle eğitildiği iddia edildi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son günlerde bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.



Kırım'da kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti, geçen hafta Ukrayna'nın çöktüğünü açıklayıp, "Küçük Rusya" anlamına gelen Malorossiya adıyla yeni bir devlet kurduklarını belirtmişti. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Alexander Zakharchenko uluslararası toplumu da 'Malorossiya'yı desteklemeye çağırmıştı.



Öte yandan NATO, Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan ve Romanya ile Macaristan'da Rusya'ya karşı olduğu iddia edilen bir askeri tatbikat yürütüyor.



ulusal.com.tr