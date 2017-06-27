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Ukrayna’da araç infilak etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araç infilak etti. Ukrayna basınında yer alan habere göre patlamada Savunma Bakanlığı’nın istihbarat kısmında çalışan Albay Maksim Shapoval hayatını kaybetti

Ukrayna’da araç infilak etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil patladı.

Ukrayna basınından alınan habere göre seyir halinde giden bir araç infilak etti. Patlama sonucunda sürücü hayatını kaybederken araçtan etrafa saçılan parçalar sonucunda 2 kişi de yaralandı.

"Strana" gazetesi, hayatını kaybeden kişinin Savunma Bakanlığı’nın istihbarat kısmında çalışan Albay Maksim Shapoval olduğunu belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı basın sözcüsü Artem Shevchenko'nun yaptığı açıklamaya göre olay "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

Polis patlama yerinde incelemelerine devam ediyor. Gerekli soruşturmaları ise askeri savcılık yürütecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kiev #patlama #Ukrayna #bomba yüklü araç
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