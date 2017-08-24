Ukrayna'da bağımsızlık günü törenleri yapıldığı sırada bomba patladı. Tören alanında NATO ülkelerinin Savunma Bakanları da vardı. Patlamada 2 kişi yaralandı.
Kiev'deki patlama tören alanına 1 kilometre uzaklıkta hükümet binasının yakınında yaşandı.
Patlamada biri kadın 2 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans gönderildi.
Ukrayna basını önemli günde patlatılan bombanın Rusya yanlısı sabotaj gurubunun işi olabileceği iddia etti.
Patlamanın yaşandığı alanda gazetecilere açıklama yapan Ukrayna Polis şefi Sergey Knazev, "Bölgede ikinci bomba ihtimale göz önünde bulundurularak bölge sivil halktan boşaltıldı." dedi.
Ukrayna polisi kamera kayıtlarını inceleme aldı.
ulusal.com.tr
Ukrayna'nın bağımsızlık gününde, başkent Kiev'deki hükümet binası yanında bomba patladı. Patlamada iki kişi yarlandı. Törenleri NATO ülkelerinin Savunma Bakanları da takip ediyordu.
Ukrayna'da bağımsızlık günü törenleri yapıldığı sırada bomba patladı. Tören alanında NATO ülkelerinin Savunma Bakanları da vardı. Patlamada 2 kişi yaralandı.
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