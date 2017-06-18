Ulusal Kanal, Suriye ordusunun IŞİD'le mücadele ettiği en uç nokta olan Palmira'nın doğusundaki Arak kasabasına gitti, sıcak çatışmayı görüntüledi. Amerika ve YPG ile de yer yer karşıya gelen Suriye Ordusunu hedefinde Deyri Zor'u kurtarmak var. Ulusal Kanal'a bilgi veren ordu yetkilileri, bölgeye büyük bir askeri yığınağın yapıldığını söyledi.

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