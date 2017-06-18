Ulusal Kanal, Suriye'nin Çöl savaşlarındaki kritik cephelere ulaştı.
Palimira antik kentinin doğusundaki savaşta Suriye ordusu kritik mevzileri ele geçirdi.
Son kurtarılan bölge Arak kasabasının askeri bakımdan önemi büyük. Kasaba çevresi sıcak çatışma alanı.. Bu hattaki IŞİD direnişi kırıldığında Suriye ordusu hızla çölleri kontrol altına alabilecek...
Arak kasabasından sonra Sıhne kasabası geliyor. Bu yerleşim yeri Deyri Zor'dan önceki son önemli IŞİD bölgesi olarak tanımlanıyor.
Suriye kuvvetleri ABD destekli YPG'den önce Deyri Zor'a ulaşmak istiyor. YPG sözcüleri ise Rakka'dan sonra Deyri Zor'a operasyon yapacaklarını söylüyor.
Ulusal Kanal'a bilgi veren ordu yetkilileri ise Deyri Zor'a yönelik büyük bir hazırlık yaptıklarını belirtiyor. Suriye'de Rakka'dan sonra Deyri Zor operasyonu büyük önem taşıyor.
Haber: Mehmet Kıvanç
ulusal.com.tr
Ulusal Kanal, Suriye ordusunun IŞİD'le mücadele ettiği en uç nokta olan Palmira'nın doğusundaki Arak kasabasına gitti, sıcak çatışmayı görüntüledi. Amerika ve YPG ile de yer yer karşıya gelen Suriye Ordusunu hedefinde Deyri Zor'u kurtarmak var. Ulusal Kanal'a bilgi veren ordu yetkilileri, bölgeye büyük bir askeri yığınağın yapıldığını söyledi.
Ulusal Kanal, Suriye'nin Çöl savaşlarındaki kritik cephelere ulaştı.