Azad Keşmirli üst düzey yetkililer, Ulusal Kanal'ın da içinde olduğu Türk gazeteci heyetine özel açıklamalar yaptı. Yöneticiler, İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaların benzerini Hindistan'ın Keşmir'de hayata geçirmeye çalıştığını söyledi. Amerika'nın artık tek süper güç olmadığını da belirten yetkililer "Çin yanımızda ve yanımızda olmaya devam edecek" vurgusu yaptı.

Hindistan'ın Keşmir politikalarını eleştirdiler. Türkiye ile Pakistan dostluğuna dikkat çektiler. Amerika'nın güç kaybettiğini, Çin'in güçlendiğine vurgu yaptılar.



İslamabad-Yeni Delhi hattında gerginlik sürerken Ulusal Kanal kritik bölge Keşmir sınır hattına gitti. Burada Ulusal Kanal'ın da içinde olduğu Türk gazeteci heyeti Keşmirli üst düzey yetkililerle önemli röportajlar yaptı. İlk olarak gazeteciler Azad Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ile biraraya geldi. Keşmir krizini değerlendiren Han, Hindistan'ın İsrail yasa dışı Filistin politikalarına benzer uygulamalar yaptığını söyledi.



Keşmir’deki son durum hakkında da bilgi verdi Han. Gece baskınlarının sürdüğünü, kadın ve yaşlıların tehdit edildiğini ve gençlerin zorla alıkonulduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Çin, Türkiye ve İran'ın açıkça Hindistan'ı eleştirdiğini de belirtti.



Türk gazeteci heyeti Cumhurbaşkanının ardından Azad Keşmir Başbakanı Raja Muhammed Faruk Haydar Han ile de görüştü. Başbakan, Çin'in Keşmir politikasını değerlendirdi.



Amerika'nın tek süper güç olma özelliğini kaybettiği söyleyen Başbakan Han, ekonomik olarak güçlü ülkelerin ortaya çıktığını kaydetti.



Türk gazeteci heyetine Azad Keşmir Meclis Başkanı Shah Ghulam Qadir de açıklamalar yaptı. Azad Keşmir'in Başkenti Muzafferabad'da konuşan Qadir, 1962 yılında yapılan anlaşmayla Çin'in hakimiyeti altına giren Aksai Çin bölgesine dikkat çekti.





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