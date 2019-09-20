Ulusal Kanal, Hindistan-Pakistan gerginliğinin yaşandığı noktada, Asya'nın kalbi Keşmir'de. 5 Ağustos'ta Hindistan Meclisi'nde alınan karar sonrası bölgede hareketlilik üst seviyede. Hindistan kontrolünde bulunan Cammu Keşmir'deki kısıtlamalara Pakistan 'müdahale edilmeli' çağrısı yaparken kentin kuşatma altında olduğu iddia ediliyor. İşte gözlerin çevrildiği, uluslararası kamuoyunun merakla izlediği bölgedeki gelişmeler

Ulusal Kanal, Hindistan-Pakistan gerginliğinin yaşandığı noktada, Asya'nın nabzının attığı yerde, Keşmir sınır hattında.







Hindistan Meclisi aldığı tartışmalı kararla Cammu Keşmir bölgesinde eyalet statüsünü kaldırdı, kenti Birlik Bölgesi ilan etti. İçişlerinde serbestliği kaldıran kararın ardından İslamabad-Yeni Delhi hattında tansiyon yükseldi. Pakistan, yüzde 90 oranında Müslümanların yaşadığı kentin kuşatma altında olduğunu açıkladı.



Pakistanlı yetkililere göre, 5 Ağustos'un ardından Cammu Keşmir bölgesinde haberleşme sistemlerinin koptu, işkenceler ve kadınlara tecavüzler başladı. Sınırın diğer tarafında, Pakistan'ın kontrolünde bulunan Azad Keşmir'de ise huzursuzluk hakim.



Keşmir'i ikiye bölen 780 kilometrelik hudutta iki ülke arasındaki uzaklık 70 metreye kadar düşüyor. Chakothı de mesafelerin azaldığı sınır hatlarından yalnızca biri. Aydınlık Gazetesi, Türk gazeteci heyeti ile birlikte, Pal Köyü ile Uri Köyü'nü birbirinden ayıran Chakothı Sınır Hattında gözlemlerde bulundu.







Sınır hattında Pakistan Ordusu eller tetikte Hindistan sınırını izliyor. Sınır hattına 3 kilometre mesafede ise Pakistan Ordusu'nun Cakoti Askeri Üssü bulunuyor. Üste Hindistan sınırındaki gelişmeler takip ediliyor. Üsteki helikopterin Rus yapımı MI17 olması dikkat çekiyor.















Türk gazeteci heyetine konuşan Cehlum Vadisi komutanı Muhaammed Umar'ın sınır ihlallerine ilişkin verdiği bilgiler oldukça çarpıcı. 2015'ten beri Hindistan tarafından toplam 8714 sınır ihlali sonucunda 76 ölü, 359 ise yaralı var. 5 Ağustos'ta alınan sokağa çıkma yasağından sonra ise 4 binden fazla tutuklama yapıldığı öne sürülüyor.



Cammu Keşmir bölgesinden Azad Keşmir'e gelen mülteciler ise tedirgin. Chakothı Askeri Üssünde Türk gazeteci heyetine konuşan bir mülteci "Silahsız siviller olarak Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak ve onların sıkıntılarına son vermek istiyoruz. Sınırın diğer tarafına geçmek ve kendi kardeşlerimizle bir arada olmak hedefimiz. Onların hayatını kaybetmesinden endişe duyuyoruz" dedi.







Bir başka mülteci ise "Ailem Keşmir’de. Bilgi alamıyorum. Orada ne oluyor bilmiyoruz nasıl şartlarda yaşadığını bilmiyorum. Keşmir tartışmalıdır. BM kararları da böyledir, insanların diğer tarafa geçebilmesi gerekir. Hindistan’ın orayı kontrol altına almaya hakkı yok, BM kararlarına uymalı. BM'nin Hindistan'a baskı uygulaması gerek" ifadelerini kullandı.



Mülteciler aynı zamanda da kararlı. "Keşmirliler olarak diğer taraftan kardeşlerimizi kurtarmak için ölmeye razıyız. Bu sebepten dolayı yaşadığımız yerleri terketmiyoruz. Diğer ülkelerdeki müslümanlar buna sessiz kalmamalı" diyorlar.



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