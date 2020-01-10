Ulusal Kanal Tahran'da Süleymani'yi sordu
Ulusal Kanal, Tahran sokaklarında İranlı General Süleymani'yi sordu. Amerika'ya tepki gösteren İranlılar, ABD askerlerinin el birliği ile bölgeden çıkarılmasını istiyor.
DÜNYA 10.01.2020, 19:30
İran halkı kahraman generallerini unutmuyor. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesine tepkililer...
Ulusal Kanal, Tahran sokaklarında İranlılara mikrofon uzattı. İranlılar bölge ülkelerinin el ele vermesi gerektiğini düşünüyor.
Onlar, Amerika'nın bölgeden çıkmasını istiyor.
İran, Süleymani suikastının ardından hemen harekete geçmişti. İran Devrim Muhafızları, ABD askerinin bulunduğu üsleri vurmuştu. İranlılar cevabın daha sert verileceğini ifade etti.
Bir İran vatandaşı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saatte operasyonların yapılmasına dikkat çekti.
HABER: YAKUP ASLAN
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