Uluslararası Askeri Oyunları sona erdi. En fazla puanı toplayan Rusya yarışma birinci oldu. Çin ikinci, Kazakistan ise üçüncü sırada yer aldı.

"ARMY Games" ismiyle düzenlenen Uluslararası Askeri Oyunları'nın 2017 finalleri son buldu. Rusya birinciliği kazanan ülke oldu.Kara, hava ve deniz taarruzuna yönelik aşamaların yer aldığı yarışmada 20 ülke ordusundan seçkin birlikler boy gösterdi.Yarışmalar Baltık Denizi, Hazar, Karadeniz ve Rusya ile Kazakistan'a ait 20 askeri üs ve poligonlarda eş zamanlı olarak yapıldı.Tank yarışları, keskin nişancılık, paraşütle atlama gibi 23 farklı kategoride yarış yapıldı. 3000 ordu personeli katıldı.Müsabakalar sonunda Rusya, Çin ve Kazakistan ilk 3 sırayı alırken, Rusya 11, Çin de 7 kez birincilik elde etti.Sıralamada Rusya, Çin ve Kazakistan'ı, Beyaz Rusya, İran, Mısır ve Özbekistan takip etti.Uluslararası Askeri Oyunları, konser ve havai fişek gösterileriyle son buldu.