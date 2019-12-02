Umman’dan İran'a kritik ziyaret

Nükleer anlaşma öncesi ABD ve İran arasında arabuluculuk görevi üstlenen Maskat’tan Tahran’a kritik bir ziyaret gerçekleşti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra “Hürmüz Barış Girişimi” planının da masaya yatırıldığı belirtildi.

Maskat’ın, Tahran ve Washigton hattında daha önce arabuluculuk görevi üstlenmesi, Bin Alevi ABD’nin mesajını mı getirdi sorusunu akıllara getirdi.

Umman Dışişleri Bakanı gerçekleştirdiği son ziyaretle, 9 ayda Tahran’ı üçüncü kez ziyaret etmiş oldu.

HABER - KAMERA: YAKUP ASLAN

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