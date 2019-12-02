Umman’dan İran’a kritik ziyaret
Nükleer anlaşma süreci öncesi ABD ve İran arasında arabuluculuk görevi üstlenen Umman’dan, İran’a kritik bir ziyaret gerçekleşti. Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, başkent Tahran’da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Masada bölgesel gelişmelerin yanı sıra “Hürmüz Barış Girişimi”nin olduğu belirtiliyor.
DÜNYA 02.12.2019, 21:52
Nükleer anlaşma öncesi ABD ve İran arasında arabuluculuk görevi üstlenen Maskat’tan Tahran’a kritik bir ziyaret gerçekleşti.
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra “Hürmüz Barış Girişimi” planının da masaya yatırıldığı belirtildi.
Maskat’ın, Tahran ve Washigton hattında daha önce arabuluculuk görevi üstlenmesi, Bin Alevi ABD’nin mesajını mı getirdi sorusunu akıllara getirdi.
Umman Dışişleri Bakanı gerçekleştirdiği son ziyaretle, 9 ayda Tahran’ı üçüncü kez ziyaret etmiş oldu.
HABER - KAMERA: YAKUP ASLAN
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