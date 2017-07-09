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Ürdün-ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Ürdün'den ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı kaldırıldı.

Ürdün-ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Ürdün'den ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Ürdün Kraliyet Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan ABD'nin New York, Chicago ve Detroit’e yapılacak tüm uçuşlarda dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara getirilen yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, havalimanında ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından söz konusu cihazlar için belirlenen ek güvenlik önlemlerinin uygulanacağına dikkat çekilerek, söz konusu kararın bugünden itibaren yürürlüğe girdiğine işaret edildi.

ABD, mart ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların elektronik cihazlarını yanlarına almalarını yasaklamıştı.

Türk Hava Yolları (THY) ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine bağlı Etihad Hava Yolları, ABD'ye giden uçaklarında elektronik cihazlara getirilen yasağın kaldırıldığını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ürdün #abd
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