Uzak Asya'da nükleer gerilim yükseldi. Birleşmiş Milletler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik yeni yaptırım kararlarlarını onayladı. ABD Başkanı Donald Trump karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Yeni bir kıtalararası balistik füze denemesi yapan Çin ise diyalog çağrısı yaptı.

Kore yarımadasındaki nükleer satranç tahtasında gerilim yükseldi. Birleşmiş Milletler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni nükleer testlerden vazgeçirmek için yeni yaptırım kararlarını onayladı.



Birleşimiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısını 15 üyenin evet oyuyla kabul etti. Pyonyang yönetimi geçtiğimiz ay iki kez kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.



Yaptırımlar uyarınca Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak getiriliyor. Ayrıca bazı kişiler ve şirketler de yaptırım listesine eklendi. Yurt dışında yaşayan Korelilere yeni çalışma izni verilmesi de yasaklandı.



Yaptırım tasarısının sahibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan memnuniyet açıklaması geldi. Çin devleti ise "sorunları konuşarak çözme" çağrısı yaptı. Yaptırım kararından kısa bir süre sonra Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası topluma diyalog mesajı verdi.



Kim Jong Un'a nükleer testleri durdurma ve soğuk kanlı davranma telkininde bulunan Wang Yi, Güney Kore ve Amerika'ya tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerektiğini söyledi.



Bu gelişmelerin ortasında Çin ordusundan da bir açıklama geldi. Ordu yetkilileri, katı yakıtlı taşınabilir yeni bir balistik füze denemesi yaptıklarını duyurdu. Ordu açıklamasında; "Küresel vuruş ve yüksek manevra kabiliyetleri ile donatılan yeni balistik füze, ordunun stratejik caydırıcılığını ve hücum gücünü artırdı” ifadesini kullandı.



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