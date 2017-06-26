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Uzun Yürüyüş-5 Y2 roketi Temmuz'da fırlatılacak

Çin Uzun Yürüyüş-5 Y2 Roketi Temmuz'da Fırlatacak 

Uzun Yürüyüş-5 Y2 roketi Temmuz'da fırlatılacak

Çin Uluslararası Radyosu - Uzun Yürüyüş-5 Y2 tipi taşıma roketi, bugün dikey olarak Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına taşındı. Roket 2-7 Temmuz günleri arasında seçilecek uygun bir zamanda fırlatılacak.

Uzun Yürüyüş-5 Y2 Roketi, toksik ve kirli olmayan yeni tip büyük çaplı taşıma roketi olarak Çin'in taşıma roketi teknolojisinde en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Shijian-8 uydusunu taşıyacak roket, Dongfanghong-5 yeni tip büyük çaplı uydu platformu kapsamındaki kritik teknolojileri test edecek./china.com

Etiketler; #çin #uzun yürüyüş #roket #Temmuz
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