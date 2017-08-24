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Venedik Valisi: 'Allahu Ekber' diye bağıran herkes vurulacak

İtalya'nın turistik bölgelerinden Venedik şehri valisi, ‘Allahu Ekber' diye bağıran herkesin vurulması için emir verdiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından 'Allahu Ekber' diye bVenedik Valisi: 'Allahu Ekber' diye bağıran herkes vurulacakağırarak 'şaka yapan' Floransa Valisi ise, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

Venedik Valisi: 'Allahu Ekber' diye bağıran herkes vurulacak

Rimini bölgesinde gerçekleşen bir konferansta konuşan İtalyan vali Luigi Brugnaro, polise, ‘Allahu Ekber' diye bağırdığını duyan kişiyi vurma emri verdiğini belirtti.

Brugnaro, "San Marco Meydanı'nda Allahu Ekber diye bağıran herhangi biri keskin nişancılar tarafından vurulacağını bilmeli. 1 sene önce olsa 4 adım sonra vurulurlar derdim, ama şimdi 3 adım attıktan sonra vurulacaklar diyorum" ifadelerini kullandı.

‘Terörizm' konusunda güvenliğin artırılması gerektiğini söyleyen Brugnaro, geçen aylarda Rialto köprüsünü havaya uçurmak isteyen 4 kişinin Venedik'te yakalandığını kaydetti.

'ALLAH'A GİTMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER, DOĞRUDAN ALLAH'A GÖNDERECEĞİZ'

İtalyan vali, "Allah'ın yanına gitmek istediklerini söylediler. Bu yüzden onları köprüden fırlatmadan, doğrudan Allah'a göndereceğiz. Onları vuracağız" diye konuştu.

FLORANSA VALİSİ, ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRDI

Toplantının bitiminde ise ‘şaka' yapmak isteyen Floransa Valisi Dario Nardella, odaya ‘Allahu Ekber' diye bağırarak girdi.

Fakat kameralara yansıyan bu ‘espri' İtalyan medyasında yayılınca, özellikle İspanya'daki terör saldırılarının ardından eleştiri topladı.

Nardella ise Facebook sayfasından bir özür yayınlayarak, "Videoda görülen ve internette yayınlanan görüntülerdeki yorumlardan ötürü üzgünüm. Kimseyi üzmek istememiştim, özellikle Müslüman toplumunu. Onların dinleri hakkında şaka yapma veya son günlerde yaşanan trajik olayları anımsatma gibi bir niyetim yoktu " diye yazdı./Sputnik

Etiketler; #Venedik Valisi #Allahu Ekber
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