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Venezuela'da ABD Başkanı Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump'un Venezuela'yı askeri müdahale ile tehdit etmesinin ardından halk başkent Karakas'ta meydanlara çıkarak Amerika'ya meydan okudu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da ordu birliklerine tatbikat talimatı verdi

Venezuela'da ABD Başkanı Trump'a tepki

Amerika Başkanı Donald Trump'un Venezuela'ya askeri müdahale içeren mesajı vermesi protesto edildi. Binlerce Venezuelalı Amerika'dan gelen askeri tehdide karşı meydanlara çıktı.

Venezuela Kurucu Meclis seçimlerini kabul etmediklerini söyleyen Trump, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım" demişti. Bu sözlere yanıt başkent Karakas meydanlarından verildi. 

Venezuelalılar Trump'un Venezuela'dan uzak durmasını istedi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'da meydanda bir konuşma yaptı. Maduro, "Venezule toprağı kutsaldır, emperyalist yankelerin botları asla çiğneyemez." dedi.

Maduro ayrıca ülke savunması için Bolivarcı Ulusal Ordu'ya talimat verdiğini açıkladı.  Venezuela ordusu bu kapsamda 26 - 27 Ağustos günlerinde askeri tatbikat yapacak.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da sert mesajlar verdi. Padrino, "Şimdi tepki gösterme zamanı, ya Venezuela vatanseverisiniz ya da Yankee taraftarısız" dedi. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Venezuela #abd #trump
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