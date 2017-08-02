Venezuela'da ABD baskısı ülkedeki tansiyonu yükseltiyor. Washington'un ekonomik yaptırım kararı ardından Caracas, karşı hamleyi muhalif liderleri tutuklayarak verdi. Amerikan yönetimi son seçimleri tanımadığını ilan ederek ülkenin diktatörlüğe gittiğini savunuyor.

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da tansiyon düşmüyor. Ulusal Kurucu Meclis seçimlerinin ardından Amerika'dan yeni yaptırım kararları gelmesi ülkedeki atmosferi daha da gerdi. Washington'dan güç alarak sokak gösterilerine devam çağrıları yapan muhalif liderler tutuklandı.



Gözaltına alınan muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma ev hapsinde tutuluyordu. İki lider de daha önce tutuklanmış ve üç yıl kadar hapiste kalmışlardı. Ülkede muhalefetin düzenlediği sokak gösterilerinde onlarca kişi yaşamını yitirdi.



Seçimlerde muhalefet de aday göstermedi. Buna rağmen Venezuela halkının yüzde 41'i sandığa giderek Ulusal Kurucu Meclis seçimlerine katıldı.



Yeni seçilen meclis çalışmalarına bir hafta içinde başlayacak. Yeni anayasa hazırlama konusunda da Ulusal Kurucu Meclis yetki sahibi olacak.



Seçimleri tanımadığını ilan eden Amerika Birleşik Devleri ise ülkenin adım adım diktatörlüğe gittiğini ileri sürüyor.





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