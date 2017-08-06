ABD destekli grupların, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini devirmek için iç karışıklık çıkardığı Venezuela'da darbe girişiminde bulunuldu. Hükümet tarafından "terörist saldırı" olarak nitelenen Amerika destekli girişim, kısa sürede bastırıldı.

Venezuela, ABD destekli darbe girişimini engelledi.



Ülkede bir süredir iç karışıklık çıkarmak isteyen gruplar bu sefer darbe yolunu denedi. 41’inci Tugay'a mensup askerler darbe çağrısı yaptıkları bir video yayınladı. Askerlerin, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bulunan askeri üsse girmeye çalıştıkları öğrenildi.



Darbeci askerler darbe çağrısında bulundukları videoda 'Anayasal düzeni yeniden tesis edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Paramacay Üssü yakınlarındaki kamera kayıtlarında darbeci askerlerin sık sık üsse ateş ettiği görüldü.







Venezuela ise darbe girişimini engellediğini açıkladı. Açıklamayı, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Sekreteri Diosdado Cabello yaptı. Cabello, darbecilerin Ulusal Bolivarcı Silahlı Güçler tarafından bastırıldığını belirtti. Açıklamada darbeci askerlerin tutuklandığı ve bölgenin kontrol altına alındığı duyuruldu.



ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson, Venezuela’daki Kurucu Meclis seçimlerinin ardından dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Tillerson "Maduro ya kendi isteği ile iktidarı bırakacak ya da devireceğiz" demişti.





ulusal.com.tr