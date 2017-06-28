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Venezuela'da el bombalı saldırı

Venezuela'da polis helikopterini ele geçiren eski bir polis memuru, yüksek mahkeme binasına saldırdı. Ordudan ayrılan bir grupla beraber yapılan saldırıda mahkeme binasına el bombası atıldı.

Venezuela'da el bombalı saldırı

Venezuela'da Amerika ve Avrupa Birliği'nin desteklediği muhaliflerin eylemleri sürüyor. 

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun "terör saldırısı" olarak adlandırdığı son olayda bir helikopter, başkent Caracas'taki Yüksek Mahkeme binasını bombalamaya çalıştı. 

Eski bir polis memuru ve beraberindekilerin ele geçirdiği helikopterden, Yüksek Mahkeme binasına çok sayıda el bombası atıldı.


Helikopteri ele geçirenler maskeler ve üniformalarla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Eylemciler, videoda Venezuela halkına "haydut hükümete" karşı çıkma çağrısında bulunuyor. Eylemci grubun ordudan ayrılan Amerikan yanlısı bir çete olduğu belirtiliyor. 

Olayın ardından açıklama yhapan Cumhurbaşkanı Maduro, güvenlik güçlerinin, saldırganları yakalayacağına söz verdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela
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